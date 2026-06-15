Crysencio Summerville cumpre a promessa e corre para abraçar Ruud van Nistelrooij durante a partida entre Holanda e Japão

O jogador da seleção holandesa Crysencio Summerville teve uma bela estreia na Copa do Mundo com seu gol contra o Japão (2 a 2). Após marcar aquele belo gol, o ponta-direita correu em direção ao assistente técnico Ruud van Nistelrooij e explicou à NOS por que fez isso.

“Estou aqui com sentimentos um pouco contraditórios”, diz Summerville, referindo-se ao seu primeiro gol pela seleção holandesa e ao empate tardio do Japão. Apesar desse contratempo, ele pôde comemorar seu gol após o jogo. “Recebi a bola do Ryan (Gravenberch, red.), um jogador de ponta.”

“Ele me viu parado e eu pensei em como treinamos, por isso corri até Ruud van Nistelrooij. Trabalhamos muito de perto na minha finalização.”

“Ele me deu conselhos e eu tinha prometido a ele que, se marcasse, iria até ele para agradecer. Ele foi um excelente atacante com quem tenho muito a aprender.”

Summerville parece ser, por enquanto, o ponta-direita titular da Seleção Holandesa, uma posição na qual ele jogou pouco na última temporada. No seu clube, o West Ham United, Summerville joga pela esquerda.

“Para mim, não faz diferença em que lado jogo, como você pode ver”, ele ri. “Mas ele me deu conselhos sobre certas coisas. Estou feliz por poder trabalhar tão de perto com o técnico.”

“Não há nada mais bonito do que marcar na sua estreia na Copa do Mundo, mas, como eu disse, tenho sentimentos contraditórios. Eu preferia ter os três pontos, é uma pena.”

Apesar disso, não há motivos para preocupação. “Não podemos ficar desanimados. Temos que levar os pontos positivos para a partida contra a Suécia”, disse Summerville.