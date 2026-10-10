Crysencio Summerville apareceu neste sábado pelo Al-Hilal. O internacional da seleção holandesa fez o 3 a 1 no clássico contra o Ittihad Club (3 a 2) e, com isso, ajudou seu clube a assumir a liderança da Saudi Pro League. Steven Bergwijn marcou de pênalti o último gol da partida.
Al-Hilal x Ittihad Club era uma disputa pela liderança. Os dois clubes precisavam apenas da vitória para assumi-la. No Al-Hilal, Summerville começou como titular, enquanto Bergwijn saiu jogando pelo Ittihad e Georginio Wijnaldum entraria pela equipe após quase uma hora de jogo.
O Al-Hilal começou muito bem diante de sua torcida e abriu o placar cedo com Gabriel Martinelli. O ex-atacante do Arsenal completou para o gol após cruzamento rasteiro de Ollie Watkins: 1 a 0.
O Ittihad reagiu bem no jogo e, após pouco mais de meia hora, também chegou ao empate com Youssef En-Nesyri. O atacante marroquino foi lançado por Marwan Al-Sahafi e não deu qualquer chance ao compatriota Yassine Bounou com uma finalização forte e alta no canto curto: 1 a 1.
Uma falha do ex-jogador do Roda JC Danilo Pereira recolocou o Al-Hilal em vantagem pouco depois. O português dominou tão mal a bola dentro da própria área que acabou dando a Watkins a oportunidade de marcar com facilidade.
Depois do intervalo, Watkins voltou a participar diretamente de um gol com seu passe para Summerville. O destaque inglês tocou para Summerville, que cortou da esquerda para o meio e, após alguns dribles de corpo, acertou uma bela finalização colocada no canto mais distante: 3 a 1.
O Ittihad voltou para o jogo perto do fim com um pênalti convertido por Bergwijn, mas, apesar dos cinco minutos de acréscimos, os visitantes não conseguiram buscar o resultado. Mais cedo neste fim de semana, Tijjani Reijnders e Cristiano Ronaldo já tinham aparecido.