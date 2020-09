Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida é válida pela nona rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De técnico novo e querendo afastar a crise, o recebe o nesta sexta-feira (11), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Vitória DATA Sexta-feira, 11 de setembro de 2020 LOCAL Mineirão (MG) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Leticia Martins/EC Vitória)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Agora com Ney Franco no comando, o Cruzeiro entra em campo precisando somar pontos para tentar sair da zona de rebaixamento da Série B e afastar a crise na Toca da .

O Vitória, por outro lado, tem uma série de desfalques para o duelo desta sexta: Alisson Farias, Van, Maurício Ramos, Rafael Carioca e Léo Morais estão lesionados, enquanto Caicedo e Marcelinho estão suspensos.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Léo, Cacá, Matheus Pereira, henrique, Machado, Maurício, Airton, Marcelo Moreno e Arthur Caíke.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan, Wallace, João Victor, Guilherme Rend, Fernando Neto, Gerson Magrão, Dudu, Carleto, Vico e Léo Ceará.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 1 CRB Série B 7 de setembro de 2020 de 1 x 0 Cruzeiro Série B 2 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Série B 19 de setembro de 2020 21h (de Brasília) Cruzeiro x Avaí Série B 25 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 4 x 2 Cuiabá Série B 5 de setembro de 2020 Confiança 1 x 0 Vitória Série B 1 de setembro de 2020

Próximas partidas