Cruzeiro x Villa Nova: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Mineiro 2022

Cruzeiro e Villa Nova se enfrentam neste domingo (20), no Independência, a partir das 11h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo da O Tempo Sports, no streaming, serviço exclusivo que transmite todos os jogos do Cruzeiro como mandante no Campeonato Mineiro.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Villa Nova DATA Domingo, 20 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Independência - Horto, Belo Horizonte HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Tempo Sports, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste domingo (20), no Independência.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com quatro vitórias consecutivas e na liderança do Campeonato Mineiro, com 18 pontos, o Cruzeiro volta a campo buscando se distancia do rival Atlético-MG, que soma dois pontos a menos.

Já o Villa Nova, na sétima posição, com oito pontos, vem de dois empates consecutivos e uma vitória nos últimos três jogos.

Em 183 partidas disputadas entre as equipes, a Raposa registra amplo domínio: são 104 vitórias, 54 empates e apenas 23 derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 0 x 3 Cruzeiro Campeonato Mineiro 12 de fevereiro de 2022 Cruzeiro 2 x 1 Uberlândia Campeonato Mineiro 17 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sergipe x Cruzeiro Copa do Brasil 23 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x Cruzeiro Campeonato Mineiro 5 de março de 2022 A definir

VILLA NOVA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 1 x 1 URT Campeonato Mineiro 13 de fevereiro de 2022 Villa Nova 2 x 0 Caldense Campeonato Mineiro 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas