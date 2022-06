Cruzeiro x Vila Nova: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (1), pela 16ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o Vila Nova na noite desta sexta-feira (1), no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

O Cruzeiro entra entra em campo nesta sexta-feira querendo manter a invencibilidade como mandante, além de ampliar a sua diferença para o rivais na tabela. A Raposa está na liderança da Série B, com 34 pontos.

Jajá, João Paulo e Gabriel Brazão estão no departamento e desfalcam o time azul, enquanto Rafa Silva é dúvida para Pezzolano.

Do outro lado, o Vila Nova é o lanterna da Série B, com apenas 12 pontos somados, e busca a sua segunda vitória na competição. O time, porém, não ganha há nove partidas (cinco empates e quatro derrotas).

A equipe goiana conta com os retornos de Arthur Rezende, além do técnico Dado Cavalcanti, que cumpriram suspensão na última rodada.

Prováveis escalações

Possível escalação do CRUZEIRO: Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira, Brock, Geovane, Neto Moura, Willian Oliveira, Bidu, Daniel Junio, Luvannor e Edu.

Possível escalação do VILA NOVA: Tony, Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano, Willian Formiga, Ralf, Pablo, Matheuzinho, Diego Tavares, Rubens e Pablo Dyego.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

Jajá, João Paulo e Gabriel Brazão: departamento médico.

Vila Nova:

Victor Andrade: lesionado.

Quando é?

JOGO Cruzeiro x Vila Nova DATA Quinta-feira, 1 de julho de 2022 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Batista (SP)

Assistentes: Neuza Back (SP) e Leila da Cruz (DF)

Quarto árbitro: Murilo Junior (MG)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 1 Sport Série B 28 de junho de 2022 Fluminense 2 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 23 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x Cruzeiro Série B 5 de julho de 2022 19h (de Brasília) Guarani x Cruzeiro Série B 9 de julho de 2022 11h (de Brasília)

Vila Nova

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 1 x 1 Ponte Preta Série B 28 de junho de 2022 Criciúma 1 x 0 Vila Nova Série B 25 de junho de 2022

Próximas partidas