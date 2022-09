Cruzeiro x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Acesso matemático virá em caso de vitória da equipe celeste no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Com promessa de casa cheia, o Cruzeiro recebe o Vasco nesta quarta-feira (21), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na liderança isolada com 65 pontos, o Cruzeiro pode confirmar matematicamente o acesso em caso de vitória no Mineirão.

"É um dia importante quando chegarmos ao acesso matemático com certeza, porque você fecha o objetivo mais importante que tinha no ano. Então, sem dúvida, vai dar alegria e isso por dentro que chegou ao objetivo mais importante, mas não é o dia mais importante", disse Pezzolano.

Sem desfalques, o técnico Pezzolano terá todo o elenco à disposição. João Paulo, recuperado de uma lesão na posterior da coxa direita, voltou a treinar durante a semana.

Do outro lado, o Vasco, com 48 pontos entra em campo já pensando no confronto direto contra o Londrina na próxima rodada. No momento, a equipe paranaense soma 45 pontos, três pontos a menos que o Cruzmaltino.

Para o confronto, o técnico Jorginho liga o sinal de alerta. Andrey, Nenê, Thiago Rodrigues e Anderson Conceição, Danilo Boza, Alex Teixeira, Quintero e Matheus Barbosa, com dois cartões amarelos, estão pendurados.

"Em toda preleção isso é dito, para a gente deixar o árbitro apitar e não tomar cartão bobo. Mas esse é um jogo difícil, clássico, e às vezes fica difícil de não reclamar", Raniel.

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 31 vitórias, contra 21 do Vasco, além de 28 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, a equipe carioca venceu por 1 a 0.

Escalações:

Escalação do provável CRUZEIRO: Rafael Cabral; Geovane Jesus, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado, Neto Moura, Stênio e Marquinhos Cipriano; Bruno Rodrigues, Luvannor e Lincoln .

Escalação do provável VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor; Yuri Lara, Andrey Santos, Marlon Gomes e Nenê; Eguinaldo e Raniel..

Desfalques

Cruzeiro

sem desfalques confirmados.

Vasco

Gabriel Dias e Riquelme, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?

Getty Images

• Data: quarta-feira, 21 de setembro de 2022

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Mineirão – Belo Horizonte, MG

• Arbitragem: FLAVIO RODRIGUES (árbitro), ALEX ANG e GUSTAVO RODRIGUES (assistentes), WANDEROSN ALVES (quarto árbitro) e RODRIGO GUARIZO (AVAR)