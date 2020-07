Cruzeiro x URT: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Raposa entra em campo neste domingo (26), pela penúltima rodada da primeira fase do Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na volta do , e URT entram em campo na manhã deste domingo (26), às 11h (de Brasília), no Mineirão, pela penúltima rodada do Estadual. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Cruzeiro x URT DATA Domingo, 26 de julho de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Cruzeiro

A partida terá transmissão ao vivo canal SporTV, além do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Quinto colocado do Campeonato Mineiro com 14 pontos, o Cruzeiro entra em campo após acumular duas derrotas consecutivas antes da paralisação do futebol, e busca entrar na zona de classificação. No momento, está a três pontos do Caldense, quarto colocado.

Já o URT, na oitava posição com 11 ontos está na zona de classificação para o Troféu Inconfidência.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Leo, Cacá e João Lucas; Ariel Cabral e Jean; Iván Angulo (Stênio), Régis e Patrick Brey; Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira.

Provável escalação do URT: Cris (Júnior); Mizael, Davy, Rodolfo, Jhonathan Moc; Wembley (Túlio), Valkenedy, Ian Augusto (Gabriel); Kesley (Renan Amorim), Júlio Magalhães, Willian Mococa (Mateus). Técnico: Johnatan Alemão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 2 CRB Campeonato Mineiro 12 de março de 2020 Cruzeiro 0 x 1 Coimbra Campeonato Mineiro 15 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caldense x Cruzeiro Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020 21h30 (de Brasília) Cruzeiro x -SP Campeonato Mineiro 8 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

URT

JOGO CAMPEONATO DATA Uberlândia 2 x 0 URT Campeonato Mineiro 8 de março de 2020 URT 0 x 0 Tupynambás Campeonato Mineiro 15 de março de 2020

Próximas partidas