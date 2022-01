Cruzeiro x URT: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Cruzeiro e URT duelam na tarde desta quarta-feira (26), no Independência, às 17h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do O Tempo Sports, na internet. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x URT DATA Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Tempo Sports, na internet, irá transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Passando por um momento de reformulação após ser comprado por Ronaldo Nazário, o Cruzeiro quer já mostrar mudança e resultados no estadual.

No entanto, apesar de ter realizado dez contratações para reforçar o elenco, e fazer uma série de dispensas, entre elas, a de Fábio, a Raposa corre contra o tempo para regularizar os jogadores e utilizá-los ainda nesta quarta.

Do outro lado, o URT quer ser a surpresa do campeonato e promete dificultar a vida dos rivais.

Provável escalação do Cruzeiro: a confirmar.

Provável escalação do URT: a confirmar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Náutico Série B 25 de novembro de 2021 Sampaio Corrêa 1 x 1 Cruzeiro Série B 18 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletic x Cruzeiro Mineiro 30 de janeiro de 2022 11h (de Brasília) Cruzeiro x Maérica-MG Mineiro 2 de fevereiro de 2022 17h30 (de Brasília)

URT

Próximas partidas