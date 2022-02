Cruzeiro x Uberlândia: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Mineiro 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (17) para Cruzeiro x Uberlândia, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro, a partir das 20h (do horário de Brasília). A Raposa quer despontar na liderança da competição neste duelo.

O Uberlândia vem de uma derrota por 3 a 0 para o Democrata-GV na última rodada, enquanto o Cruzeiro bateu a Tombense por 3 a 0 fora de casa.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, e em preparação para a Copa do Brasil, o Cruzeiro terá a volta de todos os jogadores considerados titulares, já que todos foram poupados no duelo contra a Tombense. Além disso, a equipe terá a volta do técnico Paulo Pezzolano, que estava afastado pela Covid-19.

Do outro lado, o Uberlândia não terá desfalques e, com isso, manterá o mesmo time da partida contra o Democrata.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Romulo, Maicon, Oliveira, Rafael Santos; Pedro Castro, Adriano, Machado, Bidu, Edu e Waguininho.

Possível escalação do Uberlândia: Roballo; Kellyton, Adriano, Eduardo, Mateus Mendes; Nailson, Luanderson e João Paulo; David Lazari, Lucas Coelho e Márcio Jr.

DESFALQUES

CRUZEIRO:

SEM DESFALQUES

UBERLÂNDIA:

SEM DESFALQUES

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cruzeiro e Uberlândia será transmitido ao vivo pela O Tempo Sports, no streaming, nesta quinta-feira (17).