Cruzeiro x Tombense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Cruzeiro e Tombense se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Tombense DATA Quinta-feira, 1 de abril de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes Lira

Quarto árbitro: Andreza Helena de Siqueira

ONDE VAI PASSAR?



Raposa busca mais uma vitória no Mineiro / Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro

A partida será transmitida pelo Premiere. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Fora da zona de classificação à próxima fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro precisa da vitória para não ver os rivais abrirem distância na tabela. A Raposa não terá Eduardo Brock e Matheus Pereira disponíveis para o jogo, que devem ser substituídos por Manoel e Ana Ruschel.

Na mesma situação que o rival, a Tombense quer tentar surpreender a equipe celeste no Mineirão.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa (Jadson) e Marcinho; Felipe Augusto, Airton (Bruno José) e Rafael Sobis.

Provável escalação do Tombense: Felipe, David, Wesley, Matheus Lopes, Manoel, Rodrigo, Paulinho Dias, Jhemerson, Rubens, Caíque e Keké.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 0 Cruzeiro Campeonato Mineiro 21 de março de 2021 Cruzeiro 1 x 0 Athletic Campeonato Mineiro 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boa x Cruzeiro Campeonato Mineiro 4 de abril de 2021 11h (de Brasília) Coimbra x Cruzeiro Campeonato Mineiro 7 de abril de 2021 17h30 (de Brasília)

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 2 x 2 Patrocinense Campeonato Mineiro 21 de março de 2021 Nova Mutum 0 x 0 Patrocinense Copa do Brasil 17 de março de 2021