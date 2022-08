Cruzeiro x Tombense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (6), pela 22ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Cruzeiro e Tombense se enfrentam neste sábado (6), Mineirão, a partir das 19h (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Líder isolada da Segundona, com 46 pontos, o Cruzeiro chega embalado com 46 pontos (duas vitórias e dois empates).

Eduardo Brock, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Brusque na última rodada, retorna.

Do outro lado, o Tombense, que briga pelo G-4, com 32 pontos, vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma seis vitórias, contra duas do Tombense, além de três empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B, empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do CRUZEIRO: Rafael Cabral; Geovane, Zé Ivaldo, Eduardo Brock e Bidu; Pablo Siles, Neto Moura e Filipe Machado; Stênio, Bruno Rodrigues e Edu.

Possível escalação do TOMBENSE: Felipe Garcia; Diego Ferreira, Marcondes, Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo e Nenê Bonilha; Jean Lucas, Bruno Mota e Renatinho.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

Léo Pais, Rafa Silva, João Paulo, Willian Oliveira e Jajá: departamento médico.

Tombense:

Luan, David e Igor Henrique: lesionados.

Quando é?

JOGO Cruzeiro x Tombense DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence (GO)

Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Bahia Série B 23 de julho de 2022 Brusque 0 x 0 Cruzeiro Série B 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Cruzeiro Série B 9 de agosto de 2022 21h (de Brasília) Cruzeiro x Chapecoense Série B 13 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília)

Tombense

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 0 x 0 Tombense Série B 25 de julho de 2022 Tombense 3 x 0 Sampaio Corrêa Série B 30 de julho de 2022

Próximas partidas