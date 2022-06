Partida acontece nesta terça-feira (28), pela 15ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Cruzeiro e Sport se enfrentam nesta terça-feira (28), no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Com 31 pontos, o Cruzeiro entra em campo defendendo a liderança da Série B. A Raposa conta com o retorno de zagueiro Wagner Leonardo, recuperado de lesão, porém, Rafa Silva, com incômodo no pé direito, é dúvida para o técnico Paulo Pezzolano.

Do outro lado, o Sport demitiu o técnico Gilmar Dal Pozzo, e será comandado pelo auxiliar César Lucena. O Leão é o quinto colocado do campeonato, com 21 pontos, e não terá o meia Giovanni, suspenso.

Prováveis escalações

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira, Brock, Geovane, Willian Oliveira, Machado, Canesin, Vidu, Rodolfo e Edu.

Possível escalação do Sport: Maílson, Ewerthon, Alemão, Sabino, Sander, Fabinho, Bruno Matias, Thiago Lopes, alan, Luciano Juba e Kayke.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

sem desfalques confirmados.

Sport:

Giovanni: suspenso.

Quando é?

JOGO Cruzeiro x Sport DATA Terça-feira, 28 de junho de 2022 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Bernardi e Jose Calza (RS)

Quarto árbitro: Wanderson Sousa (MG)

VAR: Pathrice Maia (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Cruzeiro Copa Brasil 23 de junho de 2022 Cruzeiro 2 x 0 Ponte Preta Série B 16 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Vila Nova Série B 1 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Ituano x Cruzeiro Série B 5 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Brusque Série B 25 de junho de 2022 Náutico x Sport Série B 18 de junho de 2022

Próximas partidas