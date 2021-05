Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam nesta quarta (26), pelo Brasileirão feminino; veja como acompanhar ao vivo na internet

O São Paulo visita o Cruzeiro nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Sesc Alterosas, pela 10ª rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo no MyCujoo, na internet. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x São Paulo DATA Quarta-feira, 26 de maio de 2021 LOCAL Sesc Alterosas - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ronei Cândido Alves (MG)

Assistentes: Breno Rodrigues (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

Quarto árbitro: André Luis Skettino (MG)

ONDE VAI PASSAR?



O São Paulo visita o Cruzeiro / Foto: Miguel Schincariol

A CBF TV, no MyCujoo, é quem vai passar o jogo desta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Com oito pontos na tabela, o Cruzeiro é o atual 11º colocado do Brasileirão feminino e só não está na zona do rebaixamento devido aos critérios de desempate. Assim, quer vencer o São Paulo para voltar a pontuar, se afastar da zona da degola e sonhar com uma classificação para a fase de mata-mata.

🦊⚽️ Quarta-feira tem #AsCabulosas em campo, dentro de casa. Vamos pra cima, em busca da vitória!



VAMOS, CRUZEIRO! 💙



🆚 São Paulo

🗓️ Quarta-feira, 26 de maio

⌚ 17h

🆚 São Paulo

🗓️ Quarta-feira, 26 de maio

⌚ 17h

🏟️ Sesc Venda Nova

Provável escalação do Cruzeiro: Mary; Rebeca, Jajá, Capelinha e Eskerdinha; Thayla, Vanessinha e Duda; Lucero, Vaz e Mariana Santos.

SÃO PAULO

O Tricolor chega para a décima rodada do Brasileirão na terceira colocação da tabela , na cola de Corinthians e Palmeiras, líderes do torneio. São 18 pontos em nove rodadas para o clube.

⚽️ Gols: São Paulo 7x1 Napoli



Veja como foi a vitória do #FutebolFemininoTricolor e confira a entrevista com Isa, que fez sua estreia profissional e marcou duas vezes > https://t.co/r9f5XsMolu #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/WGsPwAKARM — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 25, 2021

Provável escalação do São Paulo: Thaís H.; Giovana, Thais, Lauren e Dani; Cris, Yaya e Naná; Micaelly, Carol e Duda.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 3 x 0 Napoli Brasileirão feminino 16 de maio de 2021 Ferroviária 3 x 1 Cruzeiro Brasileirão feminino 22 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Cruzeiro Brasileirão feminino 29 de maio de 2021 20h (de Brasília) Cruzeiro x Flamengo Brasileirão feminino 2 de junho de 2021 17h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 0 x 0 São Paulo Brasileirão feminino 16 de maio de 2021 São Paulo 7 x 1 Napoli Brasileirão feminino 22 de maio de 2021

Próximas partidas