Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Visando encerrar o longo jejum no Brasileirão, a Raposa entra em campo nesta quarta-feira (16); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem vencer no comando do , o técnico Abel Braga busca o seu primeiro triunfo. Na noite desta quarta-feira (16), a recebe o , às 21h (de Brasília), em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x São Paulo DATA Quarta-feira, 9 de outubro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação )

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Sem vencer há oito jogos, a Raposa entra em campo pressionada pelo resultado positivo, com o técnico Abel Braga destacando que a equipe não pode "protelar".

"Qualquer jogo, independentemente da qualidade do adversário, você tem que entrar só com a opção de vencer. E não é fácil vencer o São Paulo. Nós temos consciência disso. Vamos esperar chegar o dia, ver como os jogadores vão estar, de nível fisiológico, para botar em campo a melhor equipe", disse após o empate com a na última rodada.

"Nós não queremos protelar. E nós não estamos levando para dentro de campo o problema. Estou aqui há apenas quatro jogos. Não venci. Perdi um jogo injusto, totalmente injusto, o primeiro jogo, contra o . Esses atletas não levam para dentro de campo os problemas. Isso não existe!", completou.

Abel segue sem contar com Orejuela, servindo a seleção colombiana, mas terá o retorno de Robinho, que cumpriu supensão na última rodada.

Na zona de rebaixamento, a Raposa ocupa a 18ª posição, com 22 pontos.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Edilson (Weverton), Dedé, Fabricio Bruno e Egidio; Henrique, Éderson, Robinho e Thiago Neves; David (Pedro Rocha) e Fred.

SÃO PAULO

Vindo de vitória no clássico contra o Corinthians por 1 a 0, o São Paulo chega confiante para o confronto contra a Raposa.

O técnico Fernando Diniz deverá contar com o retorno de Juanfran, recuperado de dores musculares.

Por outro lado, Daniel Alves é dúvida. O lateral desembarcou em São Paulo após defender a seleção brasileira, mas devido ao desgaste físico, o jogador deverá ser poupado.

A equipe paulista ocupa a quinta posição, com 43 pontos.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius (Juanfran), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan; Tchê Tchê, Liziero, Hernanes e Antony; Alexandre Pato

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

O São Paulo registra uma ampla vantagem sobre o rival em confrontos diretos. Em 84 jogos entre as equipes, foram 41 vitórias da equipe paulista, contra apenas 21 do Cruzeiro, além de 22 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 São Paulo 1 x 1 Cruzeiro Brasileirão 2018 São Paulo 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão 2018 Cruzeiro 0 x 2 São Paulo Brasileirão 2017 São Paulo 3 x 2 Cruzeiro Brasileirão 2017 Cruzeiro 1 x 0 São Paulo Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Brasileirão 10 de outubro Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Brasileirão 19 de outubro 19h (de Brasília) Cruzeiro x Brasileirão 26 de outubro 21h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 São Paulo Brasileirão 10 de outubro São Paulo 1 x 0 Corinthians Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas