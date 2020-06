Cruzeiro x São Paulo 2000: escalações, gols e tudo sobre a final da Copa do Brasil

Relembre o título da Raposa conquistado em 2000, após vencer o São Paulo na grande decisão

No próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), os torcedores do Cruzeiro terão motivo para comemorar. A TV Globo anunciou a reprise da decisão da Copa do de 2000, quando a venceu o por 2 a 1, no jogo de volta, após ter empatado sem gols no primeiro duelo.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 2 x 1 São Paulo DATA DO JOGO 9 de julho de 2000 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

Este é o time que foi Campeão da @CopaDoBrasil no ano 2000. O título representou nosso tricampeonato pela competição!



Bora gabaritar em mais um Quiz?



📷: Acervo/Cruzeiro pic.twitter.com/IWZ2o6IDYi — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) April 30, 2020

ESCALAÇÕES

CRUZEIRO

André; Rodrigo (Fábio Jr.), Cris, Cléber, Sorín (Viveros); Donizete Oliveira, Ricardinho, Marcos Paulo Jackson (Muller); Oséas, Geovanni. Técnico: Marco Aurélio.

SÃO PAULO

Rogério Ceni; Belletti, Edmílson, Rogério Pinheiro, Fábio Aurélio; Alexandre (Axel), Maldonado, Raí, Marcelinho Paraíba; Edu (Fabiano), (Carlos Miguel). Técnico: Levir Culpi.

GOLS

Cruzeiro: Fábio Júnior (80') e Geovanni (90')

São Paulo: Marcelinho Paraíba (65')

A CAMPANHA DO CRUZEIRO

RODADA JOGO Primeira fase (ida) Gama 1 x 1 Cruzeiro Primeira fase (volta) Cruzeiro 4 x 1 Gama Segunda fase (ida) Paraná 0 x 2 Cruzeiro Terceira fase (ida) Cruzeiro 3 x 1 Terceira fase (volta) Caxias 1 x 6 Cruzeiro Oitavas de fina (ida) -PR 1 x 2 Cruzeiro Oitavas de final (volta) Cruzeiro 2 x 2 Quartas de final (ida) Cruzeiro 3 x 2 Quartas de final (volta) Botafogo 0 x 0 Cruzeiro Semifinal (ida) 0 x 2 Cruzeiro Semifinal (volta) Cruzeiro 2 x 2 Santos Final (ida) Cruzeiro 0 x 0 São Paulo Final (volta) São Paulo 1 x 2 Cruzeiro

A CAMPANHA DO SÃO PAULO