Cruzeiro x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será realizado neste domingo (18), pela 15ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Líder em campo! Em lados opostos da tabela, e entram em campo neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere. Aqui, na Goal , você também pode acompanhar o duelo em tempo real .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Santos DATA Domingo, 18 de agosto LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto:Divulgação )

A partida terá transmissão da TV Globo e do canal Premiere. Aqui, na Goal Brasil , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Sem marcar um gol há oito jogos e sem vencer há nove, a busca um novo começo sob o comando do técnico Rogério Ceni , que fez questão de elogiar Sampaoli.

“Acho que ele é um técnico acima da média, um técnico fora da curva. Merecedor de todo sucesso que tem aqui. Há três anos, fui a Sevilha e assisti a uma semana de trabalho dele. O Ganso ainda estava, o Mariano. Não é difícil compreender o por que de o Santos jogar dessa maneira no Campeonato Brasileiro. É uma das equipes mais organizadas, mais difíceis de ser vencidas”, disse.

O Cruzeiro não terá o lateral-direito Edilson, expulso no empate por 2 a 2 com o Avaí. No entanto, o meia Thiago Neves e o atacante Fred, estão à disposição após cumprirem suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Provável escalação: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho (Marquinhos Gabriel) e Thiago Neves; Pedro Rocha e Sassá

SANTOS

Com a liderança do Brasileirão assegurada por pelo menos mais uma rodada, o entra em campo buscando reverter a derrota no clássico para o por 3 a 2.

Para o confronto deste domingo, Sampaoli não poderá contar com Felipe Aguilar, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na última rodada.

Mais artigos abaixo

"A ideia é ser quem somos contra o Cruzeiro. Que mais do que a obrigação de ganhar, temos que defender esse lugar que nos custou muito. Será muito mais difícil contra o São Paulo. A chegada do Rogério... Será muito intenso, de alto nível", disse o técnico argentino.

Provável escalação: Everson; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Jorge; Diego Pituca, Felipe Jonatan e Carlos Sánchez; Soteldo, Eduardo Sasha e Derlis González

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

A Raposa venceu dois jogos nos últimos cinco encontro entre as equipes. No retrospecto geral, Cruzeiro e Santos registram 20 empates, além de 28 contra 24 vitórias, respectivamente.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2018 Cruzeiro 2 x 1 Santos Brasileirão 2018 Cruzeiro 1 (3) x (0) 2 Santos 2018 Santos 0 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 2018 Santos 0 x 1 Cruzeiro Brasileirão 2017 Cruzeiro 1 x 1 Santos Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 Copa do Brasil 8 de agosto Avaí 2 x 2 Cruzeiro Brasileirão 11 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Brasileirão 25 de agosto 19h (de Brasília) Cruzeiro x Brasileirão 1 de setembro 19h (de Brasília)

SANTOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 6 x 1 Brasileirão 4 de agosto São Paulo 3 x 2 Santos Brasileirão 10 de agosto

Próximas partidas