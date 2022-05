Cruzeiro x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Cruzeiro e Sampaio Corrêa se enfrentam neste domingo (22), no Mineirão, a partir das 11h (de Brasília), pelo encerramento da oitava rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Sampaio Corrêa DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes - GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence - GO

Quarto árbitro: Antonio Marcio Teixeira - MG

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira - SP

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (22), no Mineirão.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com cinco vitórias consecutivas na temporada, sendo quatro pela Série B e uma pela Copa do Brasil, o Cruzeiro defende a maior sequência de vitórias entre clubes das quatro divisões nacionais.

Com 16 pontos, a Raposa não deixará o G-4 da Segundona ao fim da oitava rodada, mesmo se perder para o Sampaio Corrêa.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, com oito pontos e no meio da tabela, vem de vitória sobre o Vila Nova por 2 a 0 e, apesar de pregar respeito a equipe mineira, Alan Godói destaca a importância de pontuar fora de casa.

"A gente vai pra lá para buscar os três pontos. Mas se não for possível voltar com um ponto para dar sequência no campeonato", afirmou o jogador.

O histórico do confronto é equilibrado, com uma vitória para cada lado, além de três empates. No último encontro, válido pela Série B de 2021, as equipes empataram em 1 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 (5) x (4) 0 Remo Copa do Brasil 12 de maio de 2022 Náutico 0 x 1 Cruzeiro Série B 15 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x Cruzeiro Série B 27 de maio de 2022 21h30 (de Brasília) Operário x Cruzeiro Série B 4 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 1 Sampaio Corrêa Série B 10 de maio de 2022 Sampaio Corrêa 2 x 0 Vila Nova Série B 14 de maio de 2022

Próximas partidas