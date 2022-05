Cruzeiro x Sampaio Corrêa: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar neste domingo (22) para Cruzeiro x Sampaio Corrêa, válido pela oitava rodada da Série B do Brasileiro, a partir das 11h (de Brasília), no Mineirão. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, seis meses após o último encontro entre os rivais, válido pela última temporada. Na ocasião, as eqiupes empataram por 1 a 1.

Depois de perder a liderança para o Bahia, que venceu a Ponte Preta por 2 a 1, a Raposa entra em campo de olho em retomar a ponta da tabela. Atualmente, as equipes somam 16 pontos cada, e em casa de vitória, a equipe mineira volta a se isolar na liderança.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, na 12ª posição, com oito pontos, vem de vitória sobre o Vila Nova por 2 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no MIneirão, o técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com Daniel Junior, em fase de renegociação de contrato, Bidu, com desgaste muscular, e Filipe Machado, em trasição física.

Por outro lado, Jajá e Edu, poupados na última rodada contra o Náutico, retornam.

Já o Sampaio Corrêa deve repetir a mesma base da equipe que venceu o Vila Nova. A única ausência é o atacante Pimentinha, com indisposição gastrointestinal, e não viajou.

Assim, o técnico Léo Condé pode optar pela entrada de Thiago Ennes na lateral direita para Mateusinho aparecer no ataque.

"Jogo bastante difícil, complicado, pois o fator campo deles conta muito, mas vamos propor o jogo também e tentar jogar de igual para igual para sair de lá com o resultado positivo", afirmou Mateusinho.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Geovane Jesus (Rômulo), Willian Oliveira, Neto Moura e Rafael Santos; Jajá, Luvannor e Edu.

Possível escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Thiago Ennes, Allan, Nilson Júnior e João Victor; André Luiz, Rafael Vila e Eloir ; Matheusinho, Gabriel Poveda e Ygor Catatau.

DESFALQUES

CRUZEIRO:

Daniel Junior: renegociação de contrato

Bidu: desgaste muscular

Filipe Machado: transição física

SAMPAIO CORRÊA:

Pimentinha, Otávio, Andrey, Pará e Ferreira: departamento médico

ARBITRAGEM

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes - GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence - GO

Quarto árbitro: Antonio Marcio Teixeira - MG

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira - SP

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cruzeiro e Sampaio Corrêa será transmitido ao vivo pelo Premiere, neste domingo (22).