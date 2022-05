Cruzeiro x Remo: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Independência, a partir das 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Remo DATA Quinta-feira, 12 de maio de 2022 LOCAL Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta quinta-feira, no Independência.

MAIS INFORMAÇÕES

Com a derrota por 2 a 1 no primeiro jogo no Baenão, o Cruzeiro entra em campo precisando de um triunfo por dois gols de diferança para ficar com a vaga.

Mais artigos abaixo

Já o Remo tem a vantagem do empate na noite desta quinta-feira.

Caso a Raposa vença por um gol a mais, a vaga será decidida nas penalidades.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 1 x 0 Remo Série C 7 de maio de 2022 Confiança 1 x 2 Remo Série C 1 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Mirassol Série C 15 de maio de 2022 17h (de Brasília) Ypirnaga x Remo Série C 23 de maio de 2022 20h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Grêmio Série B 8 de maio de 2022 Chapecoense 0 x 2 Cruzeiro Série B 30 de abril de 2022

Próximas partidas