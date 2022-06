Cruzeiro x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Jogo acontece nesta quinta-feira (16), pela 13ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Cruzeiro e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Mineirão, a partir das 16h (de Brasília), pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, e no Premiere Play, seu serviço de streaming online.

Com mais de 57 mil ingressos vendidos para o duelo contra a Ponte, a Raposa deixa de lado a derrota para o Vasco na última rodada, por 1 a 0, e busca ampliar a vantagem na liderança da Série B. Atualmente, os mineiros somam 28 pontos, três a mais que o Bahia, que foi derrotado pela Chapecoense na terça-feira (14).

Para o confronto no Mineirão, o técnico Pezzolano terá o retorno do capitão Eduardo Brock, que cumpriu suspensão na última rodada, enquanto o atacante Jajá é tratado como dúvida.

Do outro lado, a Ponte Preta não terá o técnico Hélio dos Anjos no comando da equipe. O treinador foi expulso na derrota para o Londrina e cumprirá suspensão no jogo de Belo Horizonte.

Ao contrário do rival, a Ponte Preta aparece na beira da zona de rebaixamento, com 12 pontos. Até o momento, são três vitórias, três empates e seis derrotas.

Em 29 jogos disputados, o Cruzeiro registra 17 vitórias, contra sete da Ponte Preta, além de cinco empates. No último confronto, válido pela Série B de 2021, a Raposa venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; Eduardo Brock, Lucas Oliveira e Zé Ivaldo; Willian Oliveira, Neto Moura, Fernando Canesin (Rafa Silva), Léo Pais e Matheus Bidu; Jajá e Edu.

Ponte Preta: Caíque França; Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sances e Artur; Wesley Fraga, Léo Naldi e Ramon Carvalho; Fessin, Lucca e Danilo Gomes.

Desfalques

Cruzeiro

Wagner Leonardo, João Paulo e Gabriel Brazão: departamento médico.

Ponte Preta

Fabinho e Ribamar: lesionados.

Hélio dos Anjos: suspenso (cartão vermelho)

Quando é?

JOGO Cruzeiro x Ponte Preta DATA Quinta-feira, 16 de junho de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior - PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu e Rafael Trombeta - PR

Quarto árbitro: Vinicius Gomes do Amaral - MG

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira - SC

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 0 CRB Série B 8 de junho de 2022 Vasco 1 x 0 Cruzeiro Série B 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Cruzeiro Copa do Brasil 23 de junho de 2022 19h (de Brasília) Cruzeiro x Sport Série B 28 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 1 x 2 Ponte Preta Série B 8 de junho de 2022 Ponte Preta 1 x 2 Londrina Série B 11 de junho de 2022

Próximas partidas