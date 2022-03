Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Brasileiro Feminino

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (25), no Estádio das Alterosas, a partir das 18h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Palmeiras DATA Sexta-feira, 25 de março de 2022 LOCAL Estádio das Alterosas - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Sportv, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira, no Estádio das Alterosas.

MAIS INFORMAÇÕES

O Palmeiras chega para este duelo da 4ª rodada invicto na competição, e confiante após vencer o clássico contra o Santos. As Palestrinas conseguiram duas vitórias e um empate até o momento.

Já o Cruzeiro vive situação oposta a do Palmeiras. As Cabulosas ainda não conseguiram vencer na competição, e abrem a zona de rebaixamento com 2 pontos conquistados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí/Kindermann 0x0 Cruzeiro Brasileiro 13 de março de 2022 Corinthians 1x0 Cruzeiro Brasileiro 18 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Atlético-MG Brasileiro 4 de abril de 2022 20h (de Brasília) Flamengo x Cruzeiro Brasileiro 16 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1x1 Palmeiras Brasileiro 12 de março de 2022 Palmeiras 1x0 Santos Brasileiro 19 de março de 2022

Próximas partidas