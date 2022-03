Cruzeiro x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Brasileirão Feminino 2022

O Cruzeiro recebe o Palmeiras na noite desta sexta-feira (25), no Sesc das Alterosas, às 18h (de Brasília), pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino.

Primeiro time da zona de rebaixamento, o Cruzeiro ainda não venceu no campeonato, somando apenas dois pontos, e vai em busca da sua primeira vitória.

Do outro lado, o Palmeiras ocupa a terceira colocação do Campeonato, com sete pontos conquistados até o momento. As Palestrinas estão invictas na competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A equipe das Cabulosas terá cinco desfalques por lesão para a partida desta sexta. As laterais Janaína e Rebeca Prado, a volante Camila Ambrozio e as meias Rita Bove e Gabi Arcanjo estão no departamento médico e não poderão enfrentar o Palmeiras.

Do lado das Palestrinas, a situação é igual: cinco desfalques para o duelo. As laterais Evelin e Manu, as meias Dóroty e Juliana, e a atacante Giovana estão lesionadas e fora do duelo desta sexta.

Possível escalação do Cruzeiro: Rubi; Isa Fernandes, Pires, Korina e Nine; Carol Soares, Rafa Andrade, Robinha e Mari Pires (Karen); Mariana Santos e Vanessinha.

Possível escalação do Palmeiras: Jully, Thais, Day Silva (Augustina), Bruna Calderan, Camilinha (Katrine), Julia Bianchi, Duda Santos, Ary Borges, Andressinha, Byanca Brasil (Chú) e Bia Zaneratto.

DESFALQUES

CRUZEIRO

Janaína, Rebeca Prado, Camila Ambrozio, Rita Bove e Gabi Arcanjo: lesionadas.

PALMEIRAS

Evelin, Manu, Dóroty, Juliana e Giovana: lesionadas.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cruzeiro e Palmeiras desta sexta-feira (25) será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada.