Como assistir a Cruzeiro x Palmeiras com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 35 18 de nov. de 2026 - 18:30

O Cruzeiro recebe o Palmeiras em uma partida da Série A que tem grande peso nas duas pontas da tabela. Com ambos os clubes entre os três primeiros colocados, este é um confronto direto entre duas equipes com reais ambições de título.

O Cruzeiro chega em boa fase sob o comando do técnico Artur Jorge, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela Série A. A sequência recente inclui uma vitória por 3 a 2 sobre o Bahia e outra por 1 a 0 contra o Atlético-MG, fora de casa.

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, também vem impressionando. A equipe chega a este jogo com quatro vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo uma goleada por 6 a 1 sobre o Remo pelo campeonato.

As duas equipes se enfrentaram quatro vezes nos últimos dois anos pela Série A, em partidas equilibradas e disputadas. O confronto mais recente terminou em 1 a 1, resultado que reflete o equilíbrio entre os clubes.

O Palmeiras ocupa a segunda posição na Série A, uma acima do Cruzeiro, que está em terceiro. Uma vitória de qualquer um dos lados pode mudar significativamente a classificação nesta reta final da temporada.

Confira a seguir todos os detalhes de como assistir a Cruzeiro x Palmeiras ao vivo.

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