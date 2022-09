Cruzeiro x Operário-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Com promessa de mais um grande público, o Cruzeiro recebe o Operário-PR na noite desta quinta-feira (8), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada.

Há onze jogos sem perder no campeonato (cinco vitória e seis empates), o Cruzeiro vai a campo buscando mais um triunfo para ficar cada vez mais perto de concretizar o seu retorno à Série A, já que acumula 59 pontos na liderança.

Mais uma vez, a Raposa terá o estádio lotado, já que mais de 50 mil torcedores compraram ingressos para o duelo desta quinta-feira.

Do outro lado, o Operário também vem de uma sequência de três partidas sem derrotas e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. O Fantasma está na 18ª posição, com 30pontos.

"Vejo uma evolução muito boa e agora jogar contra o líder, possivelmente campeão. Temos o maior desafio e fazer um jogo próximo da perfeição. Podemos surpreender", disse o técnico Matheus Costa.

Escalações:

Escalação do provável CRUZEIRO: Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira, Brock, Wesley, Machado, Willian Oliveira, Daniel Junior, Bidu, Luvannor e Edu.

Escalação do provável OPERÁRIO: Vanderlei; Arnaldo, Reniê, Dirceu e Fabiano; Lucas Souza (Gustavo Alcino), Fernando Neto, Giovanni Pavani e Reina; Paulo Victor (Lucas Mendes) e Júnior Brandão (Kalil).

Desfalques

Cruzeiro

Rafa Silva e Neto Moura, suspensos, são os desfalques da Raposa.

Operário

Felipe Garcia, suspenso, é a baixa no Fantasma.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 8 de setembro de 2022.

• Horário: 21h30 (de Brasília).

• Local: Mineirão, Belo Horizonte - MG.

• Arbitragem: Douglas Marques das Flores (árbitro), Anderson Coelho e Amanda Matias (assistentes), Michel Patrick Guimarães (Quarto árbitro) e Daiane dos Santos (AVAR).