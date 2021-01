Cruzeiro x Operário: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Jogo será nesta quarta-feira (20), pela 36ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o Operário nesta quarta-feira (20), no Independência, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo Minas, na TV aberta, pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Operário DATA Quarta-feira, 20 janeiro de 2021 LOCAL Independênciacru, Belo Horizonte - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)

Assistentes: Clovis Amaral da Silva (PE) e Thiago Gomes Magalhães (RJ)

Quarto árbitro: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

ONDE VAI PASSAR?



quer terminar a Série B na melhor colocação possível, após não conseguir o acesso (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

A partida terá transmissão pela TV Globo Minas, na TV aberta, pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Sem chances de voltar à primeira divisão e ainda precisando se afastar de vez do risco do rebaixamento, o Cruzeiro entra em campo querendo somar pontos e não tem desfalques para o duelo desta quarta.

📹 O #DiaNaToca tá no ar, com os detalhes do treino desta segunda-feira, na Toca II.



Acesse nosso canal no YouTube e confira o vídeo completo!



📺 Assista e deixe seu like!https://t.co/RYOUiSvKXv pic.twitter.com/q8iWrLZqqz — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 19, 2021

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira (Rafael Luiz); Adriano e Filipe Machado; Giovanni, Airton, William Pottker e Rafael Sobis.

OPERÁRIO

Já o Operário chega confiante para o duelo após três vitórias consecutivas e precisa vencer para manter vivo o sonho do acesso. NO time titular, Jean Carlo deve ganhar a vaga de Maranhão, enquanto Bonfim está fora depois de levar o terceiro amarelo. Já Leandro Vilela retorna ao time após cumprir suspensão.

Provável escalação do Operário: Alex Silva, Reniê, Ricardo Silva e Fabiano; Leandro Vilela (Jiménez), Pedro Ken e Marcelo; Jean Carlo, Ricardo Bueno e Rafael Oller.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Cruzeiro Série B 16 de janeiro de 2021 Cruzeiro 0 x 1 Oeste Série B 13 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Série B 24 de janeiro de 2021 16h (de Brasília) Paraná x Cruzeiro Série B 30 de janeiro de 2021 16h30 (de Brasília)

OPERÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 3 x 2 CRB Série B 14 de janeiro de 2021 Confiança 1 x 2 Operário Série B 11 de janeiro de 2021

Próximas partidas