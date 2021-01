Cruzeiro x Oeste: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

No Mineirão, equipes duelam nesta quarta-feira (13), pela 34ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o Oeste nesta quarta-feira (13), no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Oeste DATA Quarta-feira, 13 janeiro de 2021 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Ricardo Bezerra Chianca (PE)

Quarto árbitro: André Luis Skettino Policarpo Bento (MG)

ONDE VAI PASSAR?



ainda sonha com o acesso (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na TV fechada, além do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Em meio a incerteza sobre a permanência de Felipão para a próxima temporada e ainda sonhando com um possível acesso, o Cruzeiro entra em campo não podendo mais desperdiçar pontos no campeonato.

Mais times

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Jadson, Adriano e Filipe Machado; Stênio (Marcelo Moreno), Airton e Rafael Sobis.

OESTE

Já o Oeste é o lanterna da competição e também mantém esperanças, ainda que pequenas, de se manter na Série B

Provável escalação do Oeste: Caíque ; Raí Ramos, Vitão, Maurício Barbosa e Rael; Lídio, Yuri e Caio; Pedrinho, Bruno Alves e Fábio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Cruzeiro Série B 8 de janeiro de 2021 Cruzeiro 0 x 0 Cuiabá Série B 29 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Cruzeiro Série B 16 de janeiro de 2021 19h (de Brasília) Cruzeiro x Operário Série B 20 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 2 x 0 Oeste Série B 8 de janeiro de 2021 Oeste 2 x 1 Série B 2 de janeiro de 2021

Próximas partidas