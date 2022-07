Cruzeiro x Novorizontino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste domingo (17), pela 18ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro Novorizontino se enfrentam neste domingo (17), no Mineirão, a partir das 11h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

O Cruzeiro vem de eliminação no meio da semana pela Copa do Brasil e agora foca somente na Série B. A Raposa é a líder do campeonato, com 38 pontos marcados.

É assim que vamos até o final: 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦, lutando pelo nosso objetivo! 💙👊



📸 @staff_images pic.twitter.com/AnCBQvzeYA — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) July 16, 2022

A equipe celeste conta com os retornos de Luvannor, que cumpriu suspensão na última rodada, além de Matheus Bidu, que não enfrentou o Guarani devido a questões contratuais.

Do outro lado, o Novorizontino está na nona posição, com 23 pontos, e quer o triunfo diante do forte rival para seguir no bloco de cima da tabela.

"Esse jogo vai ser muito importante para a gente seguir numa sequência boa de vitórias na Série B. O Cruzeiro já vem de duas derrotas, então eles chegam com a pressão de ganhar dentro de casa contra a gente. Mas vamos propor nosso jogo, impor nosso ritmo para que a gente saia com a vitória lá no Mineirão", disse Rômulo.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral, Pais, Oliveira, Brock, Bidu, Machado, Willian Oliveira, Adriano, Luvannor, Edu e Vitor Leque.

Possível escalação do Novorizontino: Lucas Frigeri, Willean Lepo, Wálber, Ligger, Paulinho, Gustavo Bochecha, Danielzinho, Rômulo, Bruno Costa, Ronaldo e Douglas Baggio.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

Gabriel Brazão, João Paulo, Jajá e Rafa Silva: lesionados.

Novorizontino:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Cruzeiro x Novorizontino DATA Domingo, 17 de julho de 2022 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Kleber Gil (SC) e Eduardo da Rosa (MS)

Quarto árbitro: Antonio da Silva (MG)

VAR: Gilberto Junior (PE)

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 3 Fluminense Copa do Brasil 12 de julho de 2022 Guarani 1 x 0 Cruzeiro Série B 9 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Cruzeiro Copa do Brasil 20 de julho de 2022 19h (de Brasília) Cruzeiro x Bahia Série B 23 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Novorizontino

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 1 x 0 Brusque Série B 6 de julho de 2022 Náutico 3 x 1 Novorizontino Série B 2 de julho de 2022

Próximas partidas