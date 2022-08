Cruzeiro x Náutico: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (25), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e Náutico se enfrentam nesta sexta-feira (25), no Mineirão, a partir das 21h 30(de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

A Raposa, líder com 54 pontos, vem de uma sequência de oito partidas sem perder no campeonato e conta com o apoio de sua torcida para somar mais 3 e ficar cada vez mais perto de garantir matematicamente o acesso. Paulo Pezzolano, suspenso, e João Paulo, no departamento médico, são desfalques.

Do outro lado, o Náutico é o lanterna com 21 pontos e precisa do triunfo para não ficar em situação ainda mais delicada. Além disso, o Timbu terá um tabu pela frente: jamais venceu o Cruzeiro fora de casa.

Nos últimos 15 confrontos entre as equipes, o Cruzeiro venceu oito vezes, o Náutico duas, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do CRUZEIRO: Rafael, Zé Ivaldo, Oliveira, Brock, Machado, Neto, Bidu, Bruno Rodrigues, Daniel Júnior, Chay e Luvannor.

Possível escalação do NÁUTICO: Lucas Perri, Victor Ferraz, Wellington, João Paulo, João Lucas, Souza, Jobson, Julio Vitor, Pedro Vitor, Jean Carlos e Kieza.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

João Paulo: departamento médico.

Paulo Pezzolano: suspenso.

Náutico:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Cruzeiro x Náutico DATA Sexta-feira, 25 de agosto de 2022 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Ivan Bohn (PR) e Lilian Bruno (RJ)

Quarto árbitro: Murilo Francisco Misson Junior (MG)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Nautico 1 x 2 Vila Nova Série B 19 de agosto de 2022 Guarani 1 x 0 Náutico Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Náutico Série B 30 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Náutico x Ituano Série B 2 de setembro de 2022 19h (de Brasília)

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 2 Cruzeiro Série B 21 de agosto de 2022 Cruzeiro 1 x 1 Chapecoense Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas