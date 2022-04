Cruzeiro x Londrina: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

O Cruzeiro recebe o Londrina nesta terça-feira (26), no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Londrina DATA Terça-feira, 26 de abril de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber - RS

Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf - RS

Quarto árbitro: Murilo Francisco Misson - MG

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (26) no Mineirão.

MAIS INFORMAÇÕES

No meio da tabela de classificação, com quatro pontos, o Cruzeiro busca a segunda vitória na Série B. Até o momento, registra uma derrota (Bahia por 2 a 0), um triunfo sobre o Brusque por 1 a 0, e um empate com o Tombense por 1 a 1. Aproveitamento de 44,4%.

Nossa equipe segue nas preparações para o jogo contra o Londrina! 🦊⚽️



Adquira o seu ingresso para o Mineirão:



➡️ https://t.co/ufex7sOclX



🎥 @LivaMacedo / Cruzeiro pic.twitter.com/A3Yj8sXFRl — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 25, 2022

Já o Londrina, também com quatro pontos (uma vitória, uma derrota e um empate), quer aproveitar a pressão vivida pelo Cruzeiro -ganhou um dos últimos cinco jogos disputados).

"Sabemos que vai ser um jogo muito difícil lá dentro da casa deles, eles estão vindo com uma pressão. Então, nós podemos utilizar essa pressão a nosso favor, mas temos que saber que é uma grande equipe, você tem que respeitar. Todo jogo é importante. Espero que consiga uma grande partida e concretizar com a vitória", afirmou o zagueiro Augusto.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 20 de abril de 2022 Tombense 1 x 1 Cruzeiro Série B 23 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Cruzeiro Série B 30 de abril de 2022 19h (de Brasília) Cruzeiro x Grêmio Série B 8 de maio de 2022 16h (de Brasília)

LONDRINA

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 1 x 0 Londrina Série B 15 de abril de 2022 Londrina 1 x 1 Novorizontino Série B 21 de abril de 2022

Próximas partidas