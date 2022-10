Cruzeiro x Ituano: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (4), pela 33ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já garantido na Série A e campeão da Série B Cruzeiro recebe o Ituano nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 33ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Após conquistar o título "do sofá", o Cruzeiro deve ter o Mineirão lotado para buscar uma vitória e poder celebrar a conquista do campeonato diante de sua torcida. Neto Moura, Stênio e Chay, com problemas físicos, não devem ir a campo.

Do outro lado, o Ituano não perde há quatro partidas (três vitórias e um empate) e se aproximou do G-4. Apesar de saber do momento do rival, o Rubro-Negro quer jogar água no chopp mineiro.

Escalações:

Escalação do provável CRUZEIRO: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Léo Pais, Willian Oliveira, Felipe Machado e Matheus Bidu; Bruno Rodrigues, Luvannor e Edu.

Escalação do provável ITUANO: Jefferson; Raí Ramos, Lucas, Rafael Pereira e Roberto; Caíque, Lucas, Léo Ceará, Aylon e Gabriel Barros; Brenner.

Desfalques

Cruzeiro

Neto Moura, Stênio e Chay, lesionados, desfalcam os mineiros.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Mineirão, Belo Horizonte - MG

• Arbitragem: Marielson Alves Silva (árbitro), Luanderson dos Santos e Daniella Coutinho Pinto (assistentes), Wanderson Alves de Sousa (quarto árbitro) e Carlos Eduardo Nunes Braga (AVAR)