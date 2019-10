Cruzeiro x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (5), pela 23ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Há cinco rodadas sem vencer, o busca a recuperação contra o neste sábado (5), às 21h (de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Internacional DATA Sábado, 5 de outubro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação )

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

O técnico Abel Braga teve a sua primeira semana de trabalho no comando da , que foi marcada pela invasão de um grupo de torcedores ao centro de treinamento.

Sem vencer há cinco rodadas, o Cruzeiro terá pela frente um adversário indigesto na temporada. Nos três confrontos na temporada, a equipe mineira perdeu todos. Dois nas semifinais da Copa do Braisl e um no primeiro turno do Brasileirão.

"Acho que a gente precisa, neste momento, não da torcida invadir e querer cobrar dessa maneira. Está um momento muito difícil para todos e a gente, mais do que nunca, precisa da torcida do nosso lado. Sabemos que é muito, muito difícil mesmo, a situação, mas é o momento que nós mais precisamos deles é agora.", disse Éderson.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Orejuela (Edílson), Dedé, Fabrício Bruno, Egídio, Éderson, Ariel Cabral (Jadson), Robinho, Thiago Neves, David, Fred.

INTERNACIONAL

Atravessando um momento oposto do rival, o Inter ocupa a quinta posição, com 37 pontos, e visa entrar no G-4 do Brasileirão.

Odair Hellmann deverá manter a base do time que empatou com o em 1 a 1. Paolo Guerrero, suspenso na última rodada, retorna.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, Zeca deve entrar no lugar de Uendel, enquanto D'Alessandro, recuperado da lesão muscular volta ficar a disposição.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Zeca; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, Nico López e Patrick; Guerrero

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos 81 jogos entre as equipes, foram 29 vitórias do Internacional, 29 do Cruzeiro, além de 23 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Internacional 3 x 0 Cruzeiro Copa do 2019 Cruzeiro 0 x 1 Internacional 2019 Internacional 3 x 1 Cruzeiro Brasileirão 2018 Cruzeiro 0 x 0 Internacional Brasileirão 2018 Internacional 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão 25 de setembro 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão 30 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Brasileirão 9 de outubro 21h30 (de Brasília) x Cruzeiro Brasileirão 13 de outubro 19h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Internacional Brasileirão 26 de setembro Internacional 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 13 de setembro

Próximas partidas