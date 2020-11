Cruzeiro x Guarani: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Duelo é válido pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de manter sua boa sequência, o recebe o nesta segunda-feira (9), no Mineirão, a partir das 20h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto Minas Gerais) e Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Guarani DATA Segunda-feira, 9 de outubro de 2020 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: David Oliveira/Guarani FC)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto Minas Gerais) e Premiere, na TV fechada, a partir das 20h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha os principais lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em boa fase desde a chegada de Felipão, o Cruzeiro conta com o retorno de Régis para o duelo, após cumprir suspensão. Por outro lado, Marcelo Moreno desfalca a equipe por ter sido convocado para a seleção boliviana.

Na parte debaixo da tabela, o Guarani tem três desfalques certos: Arthur Rezende e Rafael Costa testaram positivo para covid-19, enquanto Júnior Todinho está suspenso. Além disso, o técnico Felipe Conceição também terá que cumprir suspensão automática.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Cacá e Patrick Brey; Ramon e Jadsom; Pottker, Regis e Airton; Sassá.

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita, Pablo Diogo, Romércio, Wálber e Bidu; Bruno Silva, Murilo Rangel e Lucas Crispim; Renanzinho, Giovanny e Bruno Sávio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA -SP 0 x 1 Cruzeiro Série B 6 de novembro de 2020 Cruzeiro 2 x 0 Paraná Série B 30 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Série B 20 de novembro de 2020 21h30 (de Brasíia) x Cruzeiro Série B 24 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 2 x 1 Série B 6 de novembro de 2020 Juventude 1 x 0 Guarani Série B 1 de novembro de 2020

Próximas partidas