Cruzeiro x Guarani: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta quarta-feira (30), pela Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com ambas as equipes querendo se recuperar, o Cruzeiro recebe o Guarani nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Guarani DATA Quarta-feira, 30 de junho de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

Assistentes: Daniel do Espirito Santo Parro (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

ONDE VAI PASSAR?



O Cruzeiro quer voltar a vencer na Série B / Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Premiere, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

A Raposa parece não conseguir uma boa sequência: alterna vitórias com derrotas. Quando parece que vai engrenar, volta a jogar mal e não consegue embalar. Pela lógica, então, vindo de derrota para o CSA, chegou a hora da Raposa vencer de novo.

Para o duelo desta quarta-feira (30), Mozart deve utilizar um time parecido com o que foi derrotado pelo CSA: poucos dos reforços contratados devem entrar já contra o Guarani.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Joseph, Ramon e Weverton; Cáceres, Bruno José, Matheus Barbosa, Rômulo e Felipe Augusto; Bissoli e Marcinho.

GUARANI

Fazendo campanha irregular na Série B, o Guarani está na nona posição, alternando boas vitórias com derrotas e muitas oportunidades perdida. Assim, quer os três pontos para tentar colar no G-4 e brigar por uma vaga na primeira divisão.

Para o confronto, o treinador Daniel Paulista vai com vários desfalques: Rafael Martins e Lucas França, no gol, estão de fora - o segundo por estar emprestado pelo Cruzeiro -, enquanto Carlão e Ian Carlo, zagueiros, também não jogarão. De resto, a tendência é que o técnico mantenha a mesma escalação que perdeu para o Coritiba, contando apenas com o retorno de Bidu, suspenso.

O domingo foi de treinamento no Brinco de Ouro. Os titulares fizeram regenerativo, enquanto os que não atuaram, ou jogaram menos de 45 minutos, treinaram pesado.

📷Marcos Ortiz/Guarani FC

Provável escalação do Guarani: Gabriel; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Silva e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Bruno Sávio, Régis e Júlio César; Davó.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 1 Vasco Brasileirão Série B 24 de junho de 2021 CSA 2 x 1 Cruzeiro Brasileirão Série B 27 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil de Pelotas x Cruzeiro Brasileirão Série B 3 de julho de 2021 19h (de Brasília) Cruzeiro x Coritiba Brasileirão Série B 6 de julho de 2021 19h (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 0 Guarani Brasileirão Série B 22 de junho de 2021 Guarani 0 x 2 Coritiba Brasileirão Série B 25 de junho de 2021

Próximas partidas