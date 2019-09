Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (8), pela 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na manhã deste domingo (8), o visita o às 11h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Grêmio DATA Domingo, 8 de setembro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 11h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Após ser eliminado na Copa do pelo , a volta suas atenções para o Brasileirão. Ocupando a 16ª posição, com 18 pontos, a equipe comandada por Rogério Ceni entra em campo sem o zagueiro Dedé,que sofreu torção no tornozelo contra o na última semana.

"A gente acredita muito no trabalho da comissão, e a gente vai lutar até o final para conseguir os nossos objetivos", disse Marquinhos Gabriel.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Edílson, Léo, Fabrício Bruno e Dodô; Henrique, Robinho, David, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Pedro Rocha

GRÊMIO

Assim como o Cruzeiro, o Grêmio também foi eliminado da Copa do Brasil - perdeu nos pênaltis para o -PR e voltou a atenção para o campeonato nacional antes da semifinal da Libertadores contra o .

Com desgaste físico, Geromel é dúvida para o confronto. Caso não possa entrar em campo, ele deve ser substituído por David Braz.

No entanto, apesar do técnico Renato Gaúcho adotar um tom de mistério, é provável que ele mande a campo a equipe titular.

Provável escalaçãodo Grêmio: Paulo Victor; Galhardo, Geromel (David Braz), Kannemann, Cortez; Matheus Henrique, Rômulo, Alisson, Jean Pyerre, ; André

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

A Raposa venceu dois jogos nos últimos cinco encontros entre as equipes. No entanto, em 2018, as equipes se encontravam duas vezes, registrando um empate e uma vitória para o lado gremista.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2018 Grêmio 1 x 1 Cruzeiro Brasileirão 2018 Cruzeiro 0 x 1 Grêmio Brasileirão 2017 Grêmio 0 x 1 Cruzeiro Brasileirão 2017 Cruzeiro 3 x 3 Grêmio Brasileirão 2016 Cruzeiro 1 x 0 Grêmio Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Cruzeiro Brasileirão 25 de agosto Cruzeiro 1 x 0 Brasileirão 1 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Brasileirão 14 de setembro 19h (de Brasília) Cruzeiro x Flamengo Brasileirão 21 de setembro 19h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 2 Grêmio Libertadores 27 de agosto 0 x 0 Grêmio Brasileirão 31 de agosto

Próximas partidas