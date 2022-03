Cruzeiro x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Cruzeiro x Grêmio se enfrentam neste domingo (6), no Sesc Venda Nova, a partir das 15h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2022. A partida terá transmissão ao vivo do canal oficial do Cruzeiro no Youtube, pela internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Grêmio DATA Domingo, 6 de março de 2022 LOCAL Sesc Venda Nova - Belo Horizonte, Minas Gerais HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

📺🦊 VAI TER TRANSMISSÃO EXCLUSIVA SSSIIIMMM!



Nação Azul, neste domingo vamos enfrentar o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino, às 15h00.



— Cruzeiro Feminino 🦊 (@Cruzeiro_Fem) March 3, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Este será o segundo encontro dos clubes neste início de temporada. As equipes voltam a se enfrentar menos de um mês após a Supercopa Feminina 2022. Na ocasião, as Gurias Gremistas levaram a melhor diante das cruzeirenses.

O Cabuloso começou a temporada sem técnico e sendo eliminado da Supercopa Feminina. O time foi derrotado por 2 x 0 para o Grêmio. Antes disso, perdeu a final do Campeonato Mineiro 2021 para o Atlético. O Cruzeiro se despediu da temporada do Brasileirão 2021 na 11ª colocação.

Em contrapartida, as gaúchas vêm de derrota para o Corinthians na final da Supercopa, o time passou pelo Flamengo e pelo Cruzeiro antes de enfrentar o Timão na decisão. O Imortal perdeu a final do Gauchão para o Internacional. Além disso, as Gurias Gremistas chegaram às quartas de final do Brasileirão no ano passado.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 Atlético Mineiro Campeonato Mineiro 21 de novembro de 2021 Grêmio 2 x 0 Cruzeiro Supercopa do Brasil 4 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí-Kindermann x Cruzeiro Brasileirão feminino 13 de março de 2022 15h (de Brasília) Corinthians x Cruzeiro Brasileirão feminino 18 de março de 2022 20h (de Brasília)

GRÊMIO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Grêmio Supercopa do Brasil 13 de fevereiro de 2022 Flamengo 1 x 1 Grêmio Supercopa do Brasil 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas