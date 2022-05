Cruzeiro x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste domingo (8), no Independência, a partir das 16h (de Brasília), pela sexta rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, e do SporTV (para Rio Grande do Sul), na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Vitória DATA Domingo, 8 de maio de 2022 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza - SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Luiz Alberto Andrini - SP

Quarto árbitro: Wanderson Alves - MG

VAR: Vinicius Furlan - SP

ONDE VAI PASSAR?

A RBS, na TV aberta, e o SporTV (para Rio Grande do Sul), na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Independência. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Londrina Série B 27 de abril de 2022 Chapecoense 0 x 2 Cruzeiro Série B 30 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Remo Copa do Brasil 12 de maio de 2022 19h30 (de Brasília) Náutico x Cruzeiro Série B 15 de maio de 2022 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 0 x 1 Grêmio Série B 27 de abril de 2022 Grêmio 2 x 0 CRB Série B 30 de abril de 2022

Próximas partidas