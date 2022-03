Cruzeiro x Grêmio: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar neste domingo (6) para Cruzeiro x Grêmio, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2022, a partir das 15h (do horário de Brasília). Este será o segundo encontro dos clubes neste início de temporada. As equipes voltam a se enfrentar menos de um mês após a Supercopa Feminina 2022. Na ocasião, as Gurias Gremistas levaram a melhor diante das cruzeirenses.

O Cabuloso começou a temporada sem técnico e sendo eliminado da Supercopa Feminina. O time foi derrotado por 2 x 0 para o Grêmio. Antes disso, perdeu a final do Campeonato Mineiro 2021 para o Atlético. O Cruzeiro se despediu da temporada do Brasileirão 2021 na 11ª colocação. Em contrapartida, as gaúchas vêm de derrota para o Corinthians na final da Supercopa, o time passou pelo Flamengo e pelo Cruzeiro antes de enfrentar o Timão na decisão. O Imortal perdeu a final do Gauchão para o Internacional. Além disso, as Gurias Gremistas chegaram às quartas de final do Brasileirão no ano passado.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Certamente o Cruzeiro entra em campo no domingo com novidade. O time anunciou na última segunda-feira (28), o anúncio da contratação do novo técnico. Felipe Freitas foi o treinador escolhido para comandar as Cabulosas.

Enquanto isso, as gaúchas chegam confiantes para temporada que está começando. Afinal, o grupo conquistou bons resultados na Supercopa. Portanto, o elenco foca no objetivo de sair com os três pontos fora de casa.

O Cabuloso não possui nenhum desfalque e vai com força máxima para a partida. Já no Imortal, as colombianas Monica Ramos e Jéssica Peña, que ainda não estrearam, passam por um processo de adaptação. A lateral-direita Sinara, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ainda segue em tratamento. Laís Estevam, que teve um estiramento muscular, é dúvida para a partida. Já a meio-campista Karla Alves, que estava em recuperação final de uma lesão muscular, deve ficar à disposição.

Possível escalação do Cruzeiro: Rubi; Nine, Gabi Arcanjo, Joice (Camila Ambrósio) e Rebeca (Isa Fernandes); Robinha, Mari Pires, Rafa Andrade; Rita Bove, Marília e Vanessinha.

Possível escalação do Grêmio: Lorena; Lais Giacomel, Patricia Maldaner, Tuani e Jéssica Soares; Pri Back, Rafa Levis e Tchula; Caty, Luany e Dani Ortolan (Laís Estevam).

DESFALQUES

CRUZEIRO:

Sem desfalques

GRÊMIO:

Sinara: lesionada

TRANSMISSÃO AO VIVO

A partida entre Cruzeiro x Grêmio terá transmissão ao vivo do canal oficial do Cruzeiro no Youtube, pela internet.