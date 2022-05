Cruzeiro x Grêmio: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

O Cruzeiro recebe o Grêmio neste domigo (8), às 16h (de Brasília), no Independência, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro.

Com os ingressos esgotados desde sábado (7), a torcida cruzeirense promete grande festa para o confronto contra um dos concorrentes diretos ao acesso.

Empatados com 10 pontos cada, para assumir a liderança da Segundona, o Tricolor precisa golear a Raposa por, no mínimo, quatro gols de diferença. Atualmente, o Bahia aparece na ponta, com 13 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Independência, o Cruzeiro, sob o comando de Paulo Pezzolano, não poderá contar com Leonardo Pais, Filipe Machado, João Paulo, lesionados.

Do outro lado, o Grêmio, que entrará em campo com o objetivo de permanecer no G-4, terá novamente Diego Souza na frente ao lado de Elias, no lugar de Campaz.

Nicolas, expulso na vitória sobre o CRB, está fora. Assim, o técnico Roger Machado optará pela entrada de Diogo Barbosa na lateral.

"A gente teve um início meio difícil, mas voltamos a por as coisas nos trilhos e está todo mundo bem focado, sabendo da grandeza e da importância que tem esses jogos. Saber como é importante também permanecer no G-4, tendo a oportundiade de buscar a liderança, ficando por ali o maior tempo possível que o objetivo possa ser alcançado até mesmo antes da última rodada", afirmou Diego Souza.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Geovane (Rômulo), Willian Oliveira, Neto Moura e Rafael Santos; Luvannor, Jajá e Edu.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Elias, Gabriel Teixeira e Diego Souza.

DESFALQUES

CRUZEIRO:

Leonardo Pais, Filipe Machado, João Paulo: lesionados

GRÊMIO:

Nicola: suspenso (cartão vermelho)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cruzeiro e Grêmio será transmitido ao vivo pela RBS e pela Globo Minas, na TV aberta, e pelo SporTV (para Rio Grande do Sul), na TV fechada, neste domingo (8). Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.