Cruzeiro x Goiás: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo neste sábado (12), pela terceira rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado, o Cruzeiro recebe o Goiás neste sábado (12), a partir das 19h (de Brasília), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere , na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui .

QUANDO SERÁ?

JOGO Cruzeiro x Goiás DATA Sábado, 12 de junho de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

ONDE VAI PASSAR?

Raposa quer a vitória na Série B / Foto: Vinnicius Silva - Cruzeiro

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir a partida deste sábado (12), a partir das 21h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem ter pontuado e na lanterna da Série B, o Cruzeiro entra em campo pressionado após a eliminação para o Juazeirense na Copa do Brasil. A Raposa vai em busca de sua primeira vitória e já deve ter Mozart, seu novo treinador, à beira do gramado.

Do outro lado, o Goiás que manter sua invencibilidade na competição e quer aproveitar o momento instável do rival para somar mais pontos na competição.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Wéverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Rafael Sobis; Bruno José, Airton e Guilherme Bissoli.

Provável escalação da Goiás: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Breno, Caio Vinícius e Élvis; Vinícius Lopes, Bruno Mezenga e Alef Manga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Juazeirense 1 (3) x (2) 0 Cruzeiro Copa do Brasil 9 de junho de 2021 Cruzeiro 3 x 4 CRB Série B 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Cruzeiro Série B 16 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Operário x Cruzeiro Série B 19 de junho de 2021 19h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 0 Confiança Série B 4 de junho de 2021 Sampaio Corrêa 0 x 0 Goiás Série B 31 de maio de 2021

Próximas partidas