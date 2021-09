Cruzeiro x Fluminense sub-20: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo neste domingo (19), às 15h30 (de Brasília), pelo Brasileirão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo (19), às 15h30 (de Brasília), em jogo válido pela primeira fase do Brasileirão Sub-20 de 2021. O duelo será transmitido apenas pelo portal da Eleven Sports, na internet. Na Goal, você acompanha os lances da partida em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Fluminense DATA Domingo, 19 de setembro de 2021 LOCAL Arena Vera Cruz - Betim, MG HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flu visita o Cruzeiro em busca de uma vaga na segunda fase do Brasileirão sub-20 / Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

O site Eleven Sports, na internet, transmitirá com exclusividade o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

O Cruzeiro tenta manter a boa sequência no Brasileirão Sub-20 e chegar a sua terceira vitória consecutiva na competição. Em 11º lugar com 22 pontos, a Raposa tenta uma vaga para as quartas de final do torneio e ainda pode conseguir uma boa posição na tabela se vencer pelo menos mais dois jogos - dependendo da "ajuda" dos clubes da parte de cima da tabela.

Provável escalação do Cruzeiro : Denivys; Riquelmy, Matheus, Paulo Eduardo e Kaiki Bruno; Miticov, Eduardo Ageu, Breno e Daniel de Melo; Igor e Vitor Leque.

FLUMINENSE

Com um ponto a mais que o Cruzeiro, na oitava colcocação, o Fluminense tenta impedir seu rival direto de sair de campo com os três pontos. Uma vitória fora de casa pode levar o Tricolor carioca para a sexta posição na tabela.

Provável escalação do Fluminense: Thiago; Jhonny, Luan Freitas, Davi e Marcos Pedro; Alexsander, Edinho e Yago; Matheus Martins, John Kennedy e Alexandre Jesus.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão sub-20 05 de setembro de 2021 Bahia 1 x 2 Cruzeiro Brasileirão sub-20 11 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Cruzeiro Mineirão sub-20 23 de setembro de 2021 17h (de Brasília) Palmeiras x Cruzeiro Brasileirão sub-20 26 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 4 Fluminense Brasileirão sub-20 12 de setembro de 2021 Fluminense 2 x 0 Vasco Carioca sub-20 16 de setembro de 2021

Próximas partidas