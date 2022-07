Cruzeiro x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta terça-feira (12), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e Fluminense entram em campo na noite desta terça-feira (12), no Mineirão, a partir das 21h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor tem a vantagem, após vencer o primeiro duelo por 2 a 1. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Com a derrota no jogo de ida, o Cruzeiro entra em campo precisando de um triunfo por dois gols de diferença para ficar diretamente com a vaga, ou por um a mais para levar a decisão aos pênaltis.

A Raposa não terá Geovane, suspenso, além de João Paulo e Jajá, machucados, e Neto Moura, que atuou pelo Mirassol nesta edição da Copa do Brasil. Por outro lado, Matheus Bidu e Luvannor, que não atuaram no fim de semana, voltam.

Já o Fluminense tem a vantagem do empate nesta terça. O duelo marcará o reencontro de Fábio com a torcida mineira, além do Mineirão, estádio onde defendeu 18 penalidades.

O Tricolor se despediu de Fred no fim de semana, já que o atacante já havia anunciado a sua aposentadoria, mas vive grande fase na temporada e está invicto há seis partidas.

Nos últimos 20 confrontos diretos entre as equipes, o Cruzeiro venceu 8 vezes, o Fluminense outras 7, além de 5 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista, André, Nonato, Ganso, Matheus Martins, Cano e Arias.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Leo Pais, Willian Oliveira, Filipe Machado (Canesin), Daniel Jr e Matheus Bidu; Luvannor e Edu.

Desfalques da partida

Fluminense:

Fred: se aposentou.

Cruzeiro:

Geovane: suspenso.

João Paulo e Jajá: departamento médico.

Neto Moura: atuou por outra equipe nesta edição.

Quando é?

JOGO Cruzeiro x Fluminense DATA Terça-feira, 12 de julho de 2022 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Manis e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Ronei Alves (MG)

VAR: Daiane dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Ceará Brasileirão 9 de julho de 2022 Fluminense 4 x 0 Corinthians Brasileirão 2 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Fluminense Brasileirão 17 de julho de 2022 16h (de Brasília) Goiás x Fluminense Brasileirão 20 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 0 Cruzeiro Série B 9 de julho de 2022 Ituano 1 x 1 Cruzeiro Série B 5 de julho de 2022

Próximas partidas