Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Com objetivos opostos, equipes entram em campo neste sábado (21), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na zona de rebaixamento e visando a recuperação, o recebe o líder neste sábado (21), às 17h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Flamengo DATA Sábado, 21 de setembro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Após os últimos resultados negativos, a entra em campo para receber o líder Flamengo pensando apenas na vitória em casa.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o retorno de Weverton, recuperado de lesão na coxa direita, enquanto Rodriguinho e Léo seguem fora.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno (Cacá) e Rafael ; Henrique, Éderson, Marquinhos Gabriel (Thiago Neves); David, Pedro Rocha e Fred.

FLAMENGO

Líder do Brasileirão, com três pontos a mais do que o vice-líder , o entra em campo com algumas mudanças na equipe.

Ribeiro, um dos garços do time, voltou a sentir dores no pé esquerdo e está fora do confronto. Sem ele, o técnico Jorge Jesus deve optar por Arrascaeta ao lado de Gerson.

"São jogadores diferenciados nos passes. Já tinha visto antes o e o Arrascaeta jogarem e já desejava jogar com eles. Hoje, estou aqui realizando esse sonho para mim, é muito gratificante. São caras que quando pegam a bola sabem o que fazer, conseguem dar qualidade nos passes nas jogadas. Pra mim, está sendo muito bom viver esse momento com eles aqui", disse Bruno Henrique.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Filípe Luís, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Rafinha; Wilian Arão, Gerson, Arrascaeta e Piris da Motta; Bruno Henrique e Gabriel.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

O Rubro-Negro possui uma boa vantagem sobre o rival em confrontos diretos. Em 39 jogos, foram 18 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Nos últimos cinco encontros, a equipe carioca registra três triundos, um empate e apenas uma derrota.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Flamengo 3 x 1 Cruzeiro Brasileirão 2018 Flamengo 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão 2018 Flamengo 0 x 2 Cruzeiro Libertadores 2017 Flamengo 2 x 0 Cruzeiro Brasileirão 2017 Flamengo 1 x 1 Cruzeiro Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 4 Brasileirão 7 de setembro Palmeiras 1 x 0 Grêmio Brasileirão 14 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Cruzeiro Brasileirão 25 de setembro 19h (de Brasília) x Cruzeiro Brasileirão 29 de setembro 19h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 3 Flamengo Brasileirão 6 de setembro Flamengo 1 x 0 Santos Brasileirão 13 de setembro

Próximas partidas