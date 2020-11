Cruzeiro x Figueirense: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes tentam se afastar do Z-4 da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo entre equipes que estão na parte debaixo da tabela, e se enfrentam nesta sexta-feira (20), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Figueirense DATA Sexta-feira, 20 de novembro de 2020 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada, a partir das 21h30 (de Brasília). Na, você acompanha o duelo clicando aqui

Querendo seguir com a sua arrancada na Série B, o Cruzeiro não poderá contar com Filipe Machado e William Pottker, suspensos. Por outro lado, Arthur Caíke, Marco Antônio e Matheus Pereira voltaram a treinar com o elenco durante a semana e podem reforçar a , assim como Rafael Sóbis deve estrear pelo clube no jogo desta sexta.

Agora sob o comando de Jorginho, o Figueirense precisa vencer para tentar sair do Z-4. O time catarinense tem 12 jogadores no departamento médico e, por isso, o treinador terá que quebrar a cabeça para montar o time para o duelo no Mineirão.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio, Cácerez, Cacá, Manoel, Patrick, Ramon, Jadsom, Régis, Rafael Sóbis, Sassá e Airton.

Provável escalação do Figueirense: Rodolfo, Lucas Carvalho, Alemão, Vitor Mendes, Matheus Neris, Patrick, Elyeser, Léo Artur, Guilherme, , Diego Gonçalves.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 3 x 3 Série B 9 de novembro de 2020 -SP 0 x 1 Cruzeiro Série B 6 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Série B 24 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília) Cruzeiro x Confiança Série B 27 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília)

FIGUEIRENSE

VJOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Figueirense Série B 12 de novembro de 2020 Figueirense 0 x 1 Operário Série B 7 de novembro de 2020

Próximas partidas