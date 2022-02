Cruzeiro x Democrata: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Mineiro 2022

Cruzeiro e Democrata-MG se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Mineirão, a partir das 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão exclusiva ao vivo do O Tempo Sports, que é uma plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Democrata-MG DATA Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão exclusiva ao vivo da plataforma de streaming O Tempo Sports, do jogo desta quarta-feira (9), no Mineirão.

MAIS INFORMAÇÕES

O Cruzeiro chega para esta partida da 5ª rodada do Campeonato Mineiro 2022 ocupando a 2ª colocação da competição, atrás apenas do Atlético-MG. O Cabuloso vem de vitória no último jogo contra a Caldense, por 2 a 1.

Já o Democrata-MG vem embalado após a vitória sobre o Pouso Alegre, e irá tentar aproveitar o bom momento para brigar pela classificação: com 5 pontos, o time de Governador Valadares está na 7ª posição e tem chances de se classificar para a próxima fase.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Cruzeiro

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 2 América-MG Mineiro 2 de fevereiro de 2022 Caldense 1 x 2 Cruzeiro Mineiro 5 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Cruzeiro Mineiro 12 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) Cruzeiro x Uberlândia Mineiro 16 de fevereiro de 2022 21h (de Brasília)

Democrata-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 2 x 2 Democrata-MG Mineiro 2 de fevereiro de 2022 Democrata 1 x 0 Pouso Alegre Mineiro 5 de fevereiro de 2022

Próximas partidas