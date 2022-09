Cruzeiro x Criciúma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste domingo (4), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar na TV

Cruzeiro e Criciúma se enfrentam neste domingo (4), no Mineirão, a partir das 16h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para MG, exceto Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na liderança isolada da Série B com 58 pontos, o Cruzeiro busca voltar a vencer após empatar com o Sampaio Corrêa por 1 a 1 na última rodada.

Do outro lado, o Criciúma, com 37 pontos, vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.

Para o confronto, o técnico Claudio Tencati terá novamente à disposição Renan Areias, que cumpriu suspensão na última rodada, enquanto Claudinho, Léo Costa e Tiago Marques, lesionados, seguem fora.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 11 vitórias, contra duas do Criciúma, além de quatro empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Segundona, a Celeste venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do CRUZEIRO: Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Geovane, Filipe Machado, Neto Moura e Daniel Júnior; Bruno Rodrigues, Rafa Silva e Edu.

Possível escalação do CRICIÚMA: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Zé Marcos e Hélder; Marcos Serrato, Arilson, Hygor, Thiago Alagoano e Fellipe Mateus; Caio Dantas.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

João Paulo e Waguininho: transição física.

CRICIÚMA:

Claudinho, Léo Costa e Tiago Marques: lesionados.

Quando é?

JOGO Cruzeiro X Criciúma DATA Domingo, 4 de setembro de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Quarto árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 0 x 0 Criciúma Série B 27 de agosto de 2022 Criciúma 2 x 0 Grêmio Série B 31 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x Bahia Série B 8 de setembro de 2022 19h (de Brasília) Atlético Catarinense x Criciúma Série B 11 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 4 x 0 Náutico Série B 27 de agosto de 2022 Sampaio Corrêa 1 x 1 Cruzeiro Série B 30 de agosto de 2022

Próximas partidas