Cruzeiro x CRB: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11) pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quarta-feira (11), o recebe o CRB, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela terceira fase da Copa do . A partida terá transmissão na TV aberta, pela TV Globo (MG), e na TV fechada, pelo Sportv. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x CRB DATA Quarta-feira, 11 de março de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Cruzeiro recebe o CRB pela terceira fase da / Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC

A partida terá transmissão na TV aberta, pela TV Globo (MG), e na TV fechada, pelo Sportv. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Após perder para o , em clássico válido pelo , o Cruzeiro busca uma vitória diante do CRB para se reerguer. No último confronto da Copa do Brasil, o clube celeste conseguiu a classificação nos pênaltis, diante do . Agora, busca uma classificação mais tranquila e sem tantos sustos para garantir o prêmio de R$ 2 milhões dado às equipes que chegarem na próxima fase.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Edílson, Arthur, Cacá e João Lucas; Edu, Pedro Bicalho, Jadson, Maurício e Felipe; Marcelo Moreno.

CRB

O CRB vai a Minas Gerais com o objetivo de fazer história. A equipe alagoana chegou à terceira fase da Copa do Brasil em outras duas oportunidades, mas nunca conseguiu a classificação para a rodada seguinte. Portanto, caso passe pelo Cruzeiro, conseguirá um feito inédito em sua história.

O técnico Marcelo Cabo ainda tem algumas dúvidas para equipe. Edson Mardden e Victor Souza disputam posição. O mesmo acontece na lateral direita, entre Léo Príncipe e Lucas Mendes. Na zaga, Xandão não foi relacionado por opção do próprio treinador.

Provável escalação do CRB: Victor Souza (Mardden); Lucas Mendes (Príncipe), Gum, Ewerton Páscoa e Igor; Claudinei, Carlos Jatobá e Rafael Longuine; Luidy, Erik e Léo Gamalho

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Boa-MG 1x1 Cruzeiro Copa do Brasil 4 de março Atlético-MG 2x1 Cruzeiro Campeonato Mineiro 7 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Coimbra Campeonato Mineiro 15 de março 16h (de Brasília) x Cruzeiro Copa do Brasil 18 de março 19h15 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB-AL 2x3 4 de março CRB-AL 2x0 CEO Campeonato Alagoano 7 de março

Próximas partidas