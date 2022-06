Cruzeiro x CRB: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Jogo da 11ª rodada da Série B acontece nesta quarta-feira (8); veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (8), no Mineirão, a partir das 19h (de Brasília), pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando é?

JOGO Cruzeiro x CRB DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Vieira (RN)

Assistentes: Jean dos Santos e Lorival das Flores (RN)

Quarto árbitro: Murilo Junior (MG)

VAR: Pathrice Maia (RJ)

Informações da partida

O Cruzeiro entra em campo querendo manter a sua liderança isolada da Sére B.

A Raposa faz grande campanha até o momento, com 25 pontos marcados (oito vitórias, um empate e uma derrota).

Além disso, a equipe azul não perde como mandante no Mineirão há mais de quatro meses.

Do outro lado, o CRB está na 13ª posição do campeonato, com 11 pontos.

Mais artigos abaixo

Elenco preparado!✅👊🏽🇦🇹



Logo mais o Galo viaja para Minas, onde enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira (08/06), às 19hr, pela 11ª rodada do campeonato Brasileiro série B.



Avante, Regatas!🇦🇹🇦🇹🇦🇹



📸: Francisco Cedrim#CRBOficial #AvanteRegatas #SejaSocioGaloFiel #SerieB pic.twitter.com/lYjXWJ2lMg — CRB (@CRBoficial) June 6, 2022

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Willian Oliveira e Eduardo Brock; Léo Pais, Adriano (Edu), Neto Moura, Jajá (Rodolfo), Fernando Canesin (Pedrão) e Bidú (Rafael Santos); Rafa Silva (Pedro Castro)..

CRB: Diogo Silva; Gum, Wellington Carvalho e Gilvan; Raul Prata, Claudinei, Yago, Uillian Correia e Guilherme Romão; Richard e Anselmo Ramon..

Desfalques

Cruzeiro

Wagner, João Paulo e Brazão: lesionados.

CRB

Maycon Douglas: lesionado.

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 1 x 2 Cruzeiro Série B 3 de junho de 2022 Criciúma 0 x 1 Cruzeiro Série B 27 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Cruzeiro Série B 12 de junho de 2022 16h (de Brasília) Cruzeiro x Ponte Preta Série B 16 de junho de 2022 16h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 0 x 0 CSA Série B 1 de junho de 2022 Sport 0 x 1 CRB Série B 24 de maio de 2022

Próximas partidas