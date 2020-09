Cruzeiro x CRB: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida será nesta segunda (7), no Mineirão, a partir das 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na zona de rebaixamento, o recebe o CRB no Mineirão, nesta segunda-feira (7), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo SporTV pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x CRB DATA Segunda-feira, 7 de setembro de 2020 LOCAL Mineirão (MG) HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Haddad/EC Cruzeiro)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No Z-4 da Série B, o Cruzeiro (17º) quer acabar com a sequência de quatro jogos seguidos sem vencer. O clima foi de tensão na nos últimos dias, com a torcida indo à sede do clube para protestar devido aos últimos resultados.

Algoz do Cruzeiro na Copa do , o CRB (7º) não perde há seis partidas no campeonato (3 vitórias e 3 empates). Para o duelo desta segunda, o técnico Marcelo Cabo conta com o retorno do zagueiro Gum

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Raúl Cáceres, Léo, Cacá, Matheus Pereira, Ariel Cabral (Henrique), Jadsom, Régis, Arthur Caíke, Airton e Marcelo Moreno.

Provável escalação do CRB: Victor Souza, Reginaldo, Gum, Reginaldo Júnior, Igor Cariús, Claudinei, Washington (Thiaguinho), Diego Torres, Magno Cruz, Luidiy (Bill) e Léo Gamalho

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 2 Série B 29 de agosto de 2020 CRB 1 x 1 Cruzeiro 26 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x 11 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Cruzeiro Campeonato Catarinense 19 de setembro de 2020 21h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 2 Série B 2 de setembro de 2020 CSA 0 x 2 CRB Série B 30 de agosto de 2020

Próximas partidas