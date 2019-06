Cruzeiro x Corinthians: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Mineiros e paulistas se enfrentam neste sábado (08), no Mineirão, pela oitava rodada do Brasileirão

O recebe o no Estádio do Mineirão, neste sábado (08), logo mais às 19h (Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. O duelo terá transmissão somente no Premiere. Mas aqui, na Goal, a partida poderá ser acompanhada em tempo real por aqui.

Veja informações da partida!

JOGO Cruzeiro x Corinthians DATA Sábado, 08 de junho LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: © Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

A partida será transmitida somente no Premiere. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar o duelo em tempo real, lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Provável escalação: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Dodô; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Sassá.

CORINTHIANS

Provável escalação: Walter; Michel Macedo, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Jadson, Sornoza e Clayson; Gustavo.