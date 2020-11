Cruzeiro x Confiança: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Após bater a Chapecoense, a Raposa tenta continuar evoluindo na competição; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vivendo boa fase, o quer vencer a segunda consecutiva na . Para isso, recebe o Confiança, nesta sexta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 24ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Confiança DATA Sexta-feira, 27 de novembro de 2020 LOCAL Mineirão, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada, a partir das 21h30 (de Brasília). Na, você acompanha o duelo clicando aqui .

O Cruzeiro tem praticamente o elenco completo para o duelo diante do Confiança: o time recebe a volta de Léo, lesionado, e Jadson. Ambos, entretanto, devem começar no banco de reservas. Patrick Brey, que foi mal novamente na partida contra a , pode perder sua posição para Matheus Pereira.

Mais times

Já o Confiança também espera engrenar na competição e conseguir a segunda vitória consecutiva: na décima colocação, pode ficar a dois pontos do Juventude, quarto lugar, se bater os mineiros. Para o duelo, o treinador, Daniel Paulista, conta com uma perda importante: o atacante Bruno Paraíba, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Silva, por outro lado, está de volta após cumprir suspensão.

Mais artigos abaixo

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Patrick Brey (Matheus Pereira); Adriano, Jadsom e Régis; Aírton, Pottker e Rafael Sóbis.

Provável escalação do Confiança: Rafael ; Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini e Silva; Serginho, Guilherme Castilho, Reis, e Ítalo; Renan Gorne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 1 Série B 20 de novembro de 2020 Chapecoense 0 x 1 Cruzeiro Série B 24 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro Série B 2 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) Cruzeiro x de Série B 5 de dezembro de 2020 21h00 (de Brasília)

CONFIANÇA

VJOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 Confiança Série B 20 de novembro de 2020 Confiança 2 x 0 Cuiabá Série B 24 de novembro de 2020

Próximas partidas